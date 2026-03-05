偽造した昭和天皇在位６０年の１万円記念銀貨を密輸したとして、警視庁と埼玉、茨城両県警の合同捜査本部が、中国籍で東京都足立区、衣料品販売会社役員の被告（３６）を偽造通貨輸入容疑で再逮捕したことがわかった。合同捜査本部は、被告らのグループが昨年４月以降、関東や九州など７都県の信用金庫と農業協同組合計約４０支店に、中国から密輸した１０００枚以上の偽造銀貨を持ち込み、両替を繰り返したとみて調べている。