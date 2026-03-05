北朝鮮の金正恩総書記が新型駆逐艦の試験航行を視察し、「海軍の核武装化は満足に進んでいる」と強調しました。北朝鮮メディアは金総書記が3日と4日、運用開始を控えた新型駆逐艦の試験航行を視察したと報じました。北朝鮮は去年4月、この駆逐艦の進水式を行なっています。戦略巡航ミサイルなどが搭載されていると主張する中、4日は試験発射も行われ、成功したということです。視察をした金総書記は同型の駆逐艦を今後5年間に「毎