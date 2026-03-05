3月5日ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）2026が開幕する。今大会で6回目を迎えるが、日本代表はこれまでに第1回、第2回、そして前回大会で世界一に輝いた。今大会は山本由伸（ドジャース）、菅野智之（ロッキーズ）、菊池雄星（エンゼルス）といったメジャー組が先発投手候補に名前が挙がるが、WBCでは1次ラウンドが65球、準々決勝が80球、準決勝以降が95球の球数制限がある。侍ジャパンが2大会連続世界一に輝くため