◇出畑孝成（１９）福岡支部１３３期２０２６年前期勝率は２・７０。２０２６年後期適用勝率は４・６３（４日現在）と大幅にアップしている。今年に入って２か月が経過。まだ１着はないものの２連対率は１３・７％→２０・５％、３連対率は２２・４％→３８・２％と上昇。舟券圏内の２、３着が増えている。そして、６着も２本のみ。２０２４年は６着１０５本、昨年は５１本だった。今年は現在のペースなら年間本にとどま