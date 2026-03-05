リン・ユーミンは2024年の「プレミア12」で優勝の立役者に2023年のWBCでは台中での熱狂を呼びながらも、チャイニーズ・タイペイは失点率で泣き、1次ラウンドで姿を消した。しかし、2024年11月のプレミア12では決勝で侍ジャパンを4-0で完封し、悲願の世界一に輝いた。予選ラウンドでは3位通過となったが、本戦進出決定戦でスペインに勝って辛くも突破。自国開催の熱狂を超え、東京での返り討ちを狙う布陣には、侍ジャパンの「天敵