サッカー・JリーグのFC大阪は4日、関西国際大学MFダ・シルバ・イゴル・ヤン選手（21、経営学部3年）が、2027/28シーズンから加入することが内定したと発表した。FC大阪が大学3年生の入団を内定するのは初めてだという。同日、兵庫県三木市志染町の同大学三木キャンパスで合同記者会見に臨んだイゴル・ヤン選手は、「日頃からお世話になった方々や応援してくださった方々、指導してくださったスタッフの方々への感謝の気持ちを