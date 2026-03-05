元バレーボール女子日本代表のエース・木村沙織さんが、長男が３歳になったことを明かした。５日までに自身のインスタグラムを更新し、「２月末に息子がレベルアップし、３才にあっという間の３年め！」と報告。「”ママ”って呼んでくれる毎日に感謝です（たまに”しゃおり〜！”って言う）まだまだ変わらず抱っこマンの甘えん坊だけど共に成長していこうね〜」とつづり、「寝起きすぐパジャマのまま写真撮ってごめんｗ