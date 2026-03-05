“キング・オブ・ポップ”として世界的な影響を与え続けるマイケル・ジャクソンの人生を描く映画『Michael／マイケル』（6月12日公開）のポスタービジュアルと日本版本予告が解禁された。【動画】映画『Michael／マイケル』日本版本予告人類史上最も売れたアルバム『スリラー』を生み出し、ムーンウォークで世界を驚かせたマイケル・ジャクソン。13のグラミー賞を受賞し、ロックの殿堂にはジャクソン5とソロ名義の両方で刻まれ