女優・新木優子(32)が5日までに自身のインスタグラムを更新。近影を公開した。「ootd」と書き出した新木。メンションで着用衣服のブランドを紹介しながら、この日のコーデを披露した。春らしいデザインの白いブラウスにカジュアルなジーンズ姿。ファンからは「なんでも似合う」「可愛いわ！」「好きです」「カッコいいですね」「素敵です」「笑顔にやられた」「美しい」などのコメントが寄せられた。