【ワシントン共同】米国際貿易裁判所は4日、連邦最高裁により違法と判断された「相互関税」などの措置で徴収した関税について、返還を始めるよう政府に命じた。欧米メディアが報じた。
