ダイソーで見つけた枕カバーが、とにかくコスパが良くて驚きました！薄手で乾かしやすい、インド綿混の生地。風合いが良く洗濯するうちに柔らかくなり、寝心地も良かったです！金具のない封筒型で、サイズの融通が利く点も◎おまけに透けにくいのも嬉しいです。これで200円とは…！家族分も買い足し決定です♡【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：枕カバー（インド綿混、ギンガムチェック）価格：￥220（税込）サイズ（