グラビアタレント世良ののか（25）が4日までにインスタグラムを更新。透けたランジェリー姿を投稿した。「グランドジャンプNo.6発売中だよ〜!!」とグラビア掲載誌をPR。“下乳”がチラッとはみ出た、シースルー素材のランジェリー姿をアップした。この投稿にフォロワーからは「スイカップ最高」「たまらない」「かわい〜い!」「すっごく魅力的」とコメントが寄せられている。世良は99年3月16日生まれ、神奈川県出身。スリーサ