ラジオ沖縄の竹中知華アナウンサー（44）が4日、インスタグラムを更新。近影を投稿した。竹中アナは「おはよう今日は華華天国担当日」とつづり、若草色のトップスにショートパンツの春らしい私服姿を投稿。胸を張り、両手を高く上げたポーズをとっている。この投稿にフォロワーからは「脚きれい」「最近またデカくなりました?」「おはようございますtomokaさん」とコメントが寄せられている。広島県呉市出身の竹中アナは広島工