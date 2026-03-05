加藤茶（82）の妻でタレント加藤綾菜（37）が、14日までにインスタグラムを更新。自身が監修した食品『加藤家のまごころごはん』の発売を告知した。綾菜は「ご報告です本日3月3日から私が完全監修させていただきました『加藤家のまごころごはん』の商品第一弾が販売開始しました」と発表。白衣を着用し、商品を手にしたショットをアップした。「1年以上、チームの皆さんと一緒に作った、愛情たっぷりな商品になってます!今回の第