ピザハットは、横浜家系ラーメンの元祖とされる「家系総本山 吉村家」監修の新商品「家系総本山 吉村家監修 横浜家系ラーメンピザ」を3月4日から31日までの期間限定で発売する。ラーメンコラボシリーズ第3弾となる意欲作で、過去最大級の反響を受けての展開となる。【写真】「ラーメンでもない、ピザでもない」“家系”の魂を宿した一枚吉村家は1974年創業。濃厚な豚骨醤油スープと鶏油の旨みを特徴とし、全国約2000店舗に広が