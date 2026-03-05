3月5日（木）RKK気象予報士 森明子の天気解説まとめ ＜ライブカメラを見る＞熊本市の今の天気は？ 明子のささやき 現在、気象庁がアンケートを実施しています。最高気温35℃以上の「猛暑日」は定着しましたが、40℃以上の日についての名称がまだありません。近年40℃を超える日が多くなっているため、新しい気象用語を作ろうというものです。「超猛暑日」「炎暑日」「酷暑日」「激暑日」など13個の候補から選ぶか、自分で