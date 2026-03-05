巨人の中川皓太投手と宮原駿介投手が５日、ジャイアンツ球場の１軍練習に合流した。中川は昨季、チーム最多の６３試合に登板し２勝４敗３６ホールド、防御率２・２４とブルペン陣を支えた中継ぎ左腕。春季キャンプは２軍で完走し、３日のＷＢＣ強化試合・オーストラリア戦（サンマリン宮崎）で１回無安打無失点と順調な仕上がりを示していた。宮原はルーキーイヤーの昨季１４登板で防御率３・６４をマーク。２日のライブＢＰ