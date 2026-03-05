第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に出場する台湾代表の曽豪駒（ソ・ゴウク）監督が5日、開幕戦となるオーストラリア戦の試合前会見に出席。タイガースの有望株、リー・ハオユー内野手（23）が脇腹の負傷により戦線離脱すると明かした。曽監督は脇腹を痛めたリー・ハオユーが前日、病院で診察を受けた結果、「肉離れのような症状が見られた」と説明。本人は代表チームでのプレーを望んでいたが、球団側から無理