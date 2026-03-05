主婦と生活社は、『極悪令嬢の勘違い救国記 (コミック)』(漫画：榎戸埜恵、原作：馬路まんじ、キャラクター原案：由夜)の第2巻を、2026年3月6日(金)、PASH! コミックスより発売する。■『極悪令嬢の勘違い救国記 (コミック) 2』漫画：榎戸埜恵原作：馬路まんじキャラクター原案：由夜発売日：2026年3月6日定価：700円＋税＜あらすじ＞お前のすべてはわたしのモノだわたしの側で生きて死ね自称“悪の女王”は、領地の民の命を握る！