主婦と生活社は、『悪役令嬢のお気に入り王子……邪魔っ(コミック)』(漫画：しいなみなみ、原作：緋色の雨、キャラクター原案：史歩)の第7巻を、2026年3月6日(金)、PASH!コミックスより発売する。■「悪役令嬢のお気に入り王子……邪魔っ (コミック) 7』漫画：しいなみなみ原作：緋色の雨キャラクター原案：史歩発売日：2026年3月6日定価：700円＋税＜あらすじ＞使節団の男の目的はアイリス!?核心に触れようとしたところにアル