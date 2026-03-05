歌手・GACKT（52）が5日、自身のXを更新。五輪金メダリストへの報奨金について持論を展開した。ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケートのペアで金メダルを獲得した“りくりゅう”こと三浦璃来（24）、木原龍一（33）組が所属先から報奨金として2000万円を送られたニュースを引用し、「うちのスタッフがこのニュースを見て、『すごーい！2000万！』と言っているのを聞いて、正直ゾッとした。世界一を取った二人に2000万円