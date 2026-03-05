九州電力は４日、アラブ首長国連邦（ＵＡＥ）に駐在している海外事業子会社キューデン・インターナショナルの日本人従業員や家族ら計１９人を、近く国外退避させる方針を明らかにした。ＵＡＥは米国とイスラエルのイラン攻撃によって情勢が緊迫しており、安全確保が必要と判断した。従業員らは、中東で展開するエネルギー関連事業に携わるため駐在している。