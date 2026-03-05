BIGBANGの復帰プランが具体化した。大手企業YGエンターテインメントの創立者で総括プロデューサーのヤン・ヒョンソク氏が4日、明言した。同社の公式ブログでインタビューに答え「BIGBANGのメンバーと公演を開催することで合意した状態」と話した。公式ブログでは「2026 YG PLAN−YG ANNOUNCEMENT」を掲載。ヤン氏は昨年8月以来、6カ月ぶりのインタビューで、今年の主要プランを明かした。韓国メディアのザ・ファクトは5日「BIGBANG