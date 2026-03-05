大切なのは「歴史的価値あるこのクルマを残すこと」2025年2月に開催された旧車イベント「第16回 Nostalgic 2days（ノスタルジック2デイズ）2025」に、「残っていることが奇跡」と呼ばれるほどの貴重なクルマが主催者特別展示車として飾られました。それが、林克己氏の「林コレクション」から展示されたオオタ「PA型」です。それから1年後、2026年2月21日・22日に開催の「第17回 ノスタルジック2デイズ2026」では、新たに