ドミニカ共和国代表4−4タイガース＜現地時間3月4日エスタディオ・キスケージャ＞ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に臨むドミニカ共和国代表が現地時間4日、タイガースとの強化試合を引き分け。フアン・ソト外野手（）がソロ本塁打含む3打点の活躍を収めた。1点を追う同国代表は3回裏、二死二、三塁とチャンスを作り、3番ソトが右中間突破の2点適時三塁打を放って同点。5回裏にはソトが2試合連続となるソ