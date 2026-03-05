2013年の「福岡の戦慄」を再現へ…元巨人ビエイラが守護神かサッカーW杯で歴代最多5回の優勝を誇るブラジルとあって、野球は国内では明らかにマイナースポーツだ。しかし、WBC初出場となった2013年は、福岡の地で侍ジャパンを相手に8回までリードする衝撃を与えた。この時、4番打者として打線の中心に座っていたのが松元ユウイチ氏（現ヤクルト1軍ヘッドコーチ）である。現在は代表監督として、再びカナリア軍団を率いる立場にあ