?キャプテン・アメリカ?初アーチ――。ＷＢＣ米国代表の主将アーロン・ジャッジ外野手（３３＝ヤンキース）は４日（日本時間５日）にアリゾナ州スコッツデールでロッキーズとの強化試合に「３番・右翼」で先発出場し、米国代表１号を放った。ソルトリバー・フィールドがジャッジの超特大弾で騒然としたのは初回二死無走者だった。左腕フリーランドのカウント１―１からの３球目、内角の８８・９マイル（約１４３キロ）のカットボ