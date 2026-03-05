佐々木世麗騎手（２３）＝園田・尾林幸二厩舎＝は４日、８鞍に騎乗したものの３着２回が最高で勝ち星を挙げることはできなかった。「うーん」と悔しそう。５日は８鞍がスタンバイ。末脚確かなウルティマン（２Ｒ）は前走９着からの巻き返しに期待を寄せる。１ＲアモールファティＢ２ＲウルティマンＢ４ＲアルザードＣ５ＲプチフレーシュＢ６ＲロッカバラードＢ７ＲサトノドルチェＣ