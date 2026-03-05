最初はフルで揃えなくても大丈夫！ゴルフクラブは何種類あればいい？ クラブとは ボールを打つための道具です。飛ばしたい距離により打つクラブは異なります。 ゴルフクラブは遠くに飛ばすことが目的のドライバー、グリーンの近くに運ぶことが目的のウッドやユーティリティー、アイアン、カップに寄せることが目的のウェッジ、カップに入れることが目的のパターに分かれています。 クラブ