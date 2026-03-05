男性は内臓脂肪、女性は皮下脂肪が多い！男女で違う脂肪の特徴とは 脂肪のつき方は男女で違う？ ●男性は内臓脂肪、女性は皮下脂肪が多い一般的に、男性は内臓脂肪がつきやすく、女性は皮下脂肪がつきやすいといわれています。この違いは、女性ホルモン「エストロゲン」にあります。エストロゲンは内臓脂肪を分解して、皮下脂肪に変える働きがあるため、女性は内臓脂肪がたまりにくいのです。ただし、閉経後は女性ホルモンが減少