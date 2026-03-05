中国政府今年のGDP目標「4.5%～5.0％」に設定、91年来最も控えめ 中国政府は今年の経済成長目標を「4.5%～5.0％」に設定した。米中貿易摩擦や成長鈍化を受け昨年の「5%前後」から引き下げた。23年以来初の下方修正で1991年以来最も控えめな数字となる。消費者物価の上昇率目標は「2％」に据え置いた。国防費は7％増額。ブルームバーグが報じている。