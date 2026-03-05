日経平均株価は、3日連続で下落していましたが、中東情勢への警戒感が和らいだことなどから大幅に値上がりしています。【映像】日経平均株価の動ききょうの日経平均株価は取引開始直後から上昇し、上げ幅は一時2100円を超えました。アメリカメディアがイラン当局側がアメリカのCIA＝中央情報局に対し攻撃の翌日に「停戦条件に関する協議を打診していた」と報じたことで、市場でいったんイラン情勢の緊迫が長期化するとの懸念