モグライダー・芝大輔が、不倫関係を清算して自己嫌悪に陥る女性リスナーに対し、独自の視点でアドバイスを送った。3月4日（水）に配信されたテレ朝Podcast『永野とモグライダー芝のぐるり遠回り』。お悩み相談のコーナーで、職場での不倫関係を清算したものの、「自分が“加害者”なのに、相手が家族と順調に人生を送っているのを想像すると時々悲しくなる」と嘆く25歳女性からのメールが紹介された。これに対し芝は、彼女が自身