ネクセラファーマが大幅高で４日ぶりに反発している。４日の取引終了後に、日本で不眠症治療薬「クービビック」として販売されているデュアルオレキシン受容体拮抗薬ダリドレキサントについて、不眠症患者の治療を適応として韓国の食品医薬品安全処に製造販売承認を申請したと発表しており、好材料視されている。なお、同件が２６年１２月期業績に与える影響は軽微としている。 出所：MINKABU PRESS