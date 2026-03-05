内田洋行が４日ぶりに反発している。４日の取引終了後に発表した１月中間期（２５年７月２１日～２６年１月２０日）連結決算が、売上高１７４０億８１００万円（前年同期比４２．９％増）、営業利益５４億８１００万円（同５１．５％増）、純利益４８億９４００万円（同７８．４％増）と大幅増収増益で着地したことに加えて、期末一括配当予想を６０円から６６円へ引き上げたことが好感されている。 ＧＩＧＡスク