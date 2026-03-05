オンコリスバイオファーマが３日ぶりに急反発している。５日、トランスポゾン社にライセンスアウトしたＬＩＮＥ－１逆転写酵素阻害剤の「ＯＢＰ－６０１」に関し、米国の医療先端研究計画局のＰＲＯＳＰＲプログラムのもと、健康寿命の延伸を目的とする研究開発に対して最大２２００万ドルの研究開発支援（アワード）を受けることが公表されたと開示した。新薬の開発加速を期待した買いが集まったようだ