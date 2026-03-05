オーバルが４営業日ぶりに急反発している。同社は４日、中国子会社がリチウムイオン電池の製造工程用のコリオリ流量計「ＡＬＴＩｍａｓｓ（アルティマス）ＴｙｐｅＵ」の大口案件を受注したと発表。これが材料視されているようだ。 これは、中国の大手リチウムイオン電池メーカーからの発注によるもの（企業名は非公開）。同社は今後もアジアをはじめ海外市場を含む多様な産業の流量計測ニーズに