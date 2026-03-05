セレスが４日ぶりに急反発している。４日の取引終了後、同日から連結子会社のマーキュリーが提供する暗号資産販売所のステーキングサービス「ＣｏｉｎＴｒａｄｅＳｔａｋｅ」（コイントレードステーク）でアイオーテックス（ＩＯＴＸ）の取り扱いを始めたと発表しており、材料視した買いが集まっている。ＩＯＴＸはＩｏＴデバイス向けに特化しブロックチェーンプラットフォ&#