歌舞伎俳優の片岡千之助（26）が5日までに自身のインスタグラムを更新し、仲良しの俳優から誕生日を祝われる様子を披露した。「誕生日の備忘録」と書き出すと、誕生日ケーキを前にした自身と、顔を寄せ合う俳優の坂東龍汰の2ショットをアップ。1日が26歳の誕生日で「忙しい中駆けつけてきてくれました出会ってもう7年、でもまだ7年という感覚。笑いつもありがとう」と記した。千之助は人間国宝である片岡仁左衛門を祖