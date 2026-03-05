イランが行っているアラビア半島にある米軍の基地や施設に対する攻撃は、通信やレーダー、情報収集装置を標的にしていることがわかった/CNN（CNN）中東アラビア半島にある米軍の基地や施設へのイランの攻撃は通信やレーダー、情報収集装置を標的にしており、米軍の外部との接続を遮断することを目的としているようだ。CNNが行った60を超える基地の衛星画像の分析で明らかになった。米国とイスラエルがイランへの空爆を開始して以来