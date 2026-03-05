◆姫路競馬３日目（３月５日）《小牧太》最終レースを勝ち４７勝。タンタンドル（７Ｒ）に力が入る。「まだ良化途上だが、メンバー的にチャンスはある」（◎）。イザグリーンライト（１１Ｒ）は「強い相手にどこまで迫れるか」（○）。サクラトップセラー（３Ｒ）とヤマトフェイス（９Ｒ）は「上位を目指して」（△）。《下原理》２７勝。エイシンカルナボン（６Ｒ）で勝利を意識。「能検に乗ったが、早く仕上がりそう