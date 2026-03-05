ナショナルズは４日（日本時間５日）、傘下マイナー所属でメジャーキャンプに参加していた小笠原慎之介投手（２８）が、マイナーキャンプに降格したと発表した。小笠原は２月２１日のカージナルス戦でオープン戦初登板で先発し、計１回１／３を１安打２四球１失点。初回に球数がかさんだことによる途中降板をし、キャンプ特別ルールの上で、２回先頭から再登板した。同２７日のアストロズ戦では４―４の８回からリリーフ登板し