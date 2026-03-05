【元阪急ブレーブス森本潔 異端児と勇者たちの残響】#12【前回を読む】「俺は仕事よりも夜の遊び。“子分”の親からの苦情は結構堪えたよ」酒と女の日々を悔恨「俺は仕事よりも夜の遊び。“子分”の親からの苦情は結構堪えたよ」前身となる阪急軍から数え、今年で球団創設90周年を迎えた阪急ブレーブス（現オリックス・バファローズ）。当時のパを代表する名手を幾人も輩出する中、ひときわ異彩を放っていたのが森本潔だ。球界か