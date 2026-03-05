イラン攻撃のドサクサに紛れて、日本維新の会が固執する衆院議員定数（465）の1割削減に新たな動きだ。維新の中司幹事長が比例区のみ45議席減らす法案の検討に入ったと明言。自民との協議を経て早ければ今月前半に法案を提出し、今国会での成立を目指す。【もっと読む】維新が狙うOTC類似薬「100%負担」のショボすぎる“保険料軽減効果” むしろ医療制度改革に火種のトンデモ愚策昨年の臨時国会提出の「小選挙区25、比例区20」