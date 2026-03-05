【不動産業界 噂の現場】好調続く「不動産市場」に転換期が到来？ 総売り上げの8割が大手だけに…東急目黒線武蔵小山駅（東京都品川区）から歩いて数分の場所で地上げ目的の放火事件が発生した。まるでバブル期の地上げ屋が舞台に戻ってきたかのようだと世間を震撼させている。警視庁は、港区赤坂の不動産会社員ら6人を現住建造物等放火未遂などの疑いで逮捕。主犯と目される容疑者は地上げの責任者で、立ち退き交渉が難航して