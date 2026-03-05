【スージー鈴木のゼロからぜんぶ聴くビートルズ】#3MVPのポール以外の3人もいい曲を繰り出しているなぜ今ビートルズを「ゼロからぜんぶ聴く」のか?◇◇◇なぜ今ビートルズを「ゼロからぜんぶ聴く」べきなのか。その最後の理由は、世界ロック史という大河のど真ん中に彼らがいるから。もしロック史を描くNHKの大河ドラマを作るなら、主人公はビートルズで決まりでしょう。タイトルは「リバプール殿の4人」。連続