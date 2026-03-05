【北京＝東慶一郎】２０２６年の中国の国防（軍事）予算案は前年比７％増になることが分かった。中国経済の減速傾向が続く中でも、昨年（７・２％増）に近い高い伸び率が維持された。予算案は、５日午前に開幕する全国人民代表大会（全人代＝国会）で審議される。