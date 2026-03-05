出資者への配当金の遅延が生じている「みんなで大家さん」の成田空港周辺の大規模開発を巡り、成田市が不適切な手続きで開発計画を進めていた実態が明らかになりました。土地所有者の3分の2以上の同意が必要だったにも関わらず、この要件を満たさないまま開発計画を受理して手続きを進めていたのです。「みんなで大家さん」の成田の開発プロジェクトは、更なる暗礁に乗り上げました。◆2000億円超を集めた巨額投資「みんなで大