スピードスケート女子の高木美帆選手（３１）（ＴＯＫＩＯインカラミ）が４日、世界選手権（５日開幕）を最後に現役引退の意向を表明したことを受け、地元・北海道幕別町の関係者らからは、ねぎらいの声が聞かれた。飯田晴義町長は「世界の第一線でこれだけ頑張ってきたことは、町民としても非常にうれしく感じたし、勇気も感動もいただいた」と話した。そして、競技に真剣に取り組む姿勢が「子どもたちにも勇気を与えてくれる