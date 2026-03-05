陸上女子１００メートル障害で東京世界選手権代表の田中佑美（２７）＝富士通＝が３日、自身のインスタグラムを更新。都内で行われた表彰式でプレゼンターを務めたことを報告した。美しい両肩が露わとなったオフショルダードレス姿で登壇。モデルもこなす人気ハードラーの姿に「スタイルも笑顔も素敵すぎる」、「リツジョ強くて可愛い」、「ああ、なんて素敵な笑顔なんだ」、「パンプス姿初めてみた！」、「おいおいかわいい